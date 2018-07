Já ouviu a série de podcasts Presidente da Semana?

Estou devendo uma satisfação sobre o reduzido ritmo de posts aos leitores que aparecem por aqui.

Mas peço compreensão, fiel leitor!

Se o blog tem sido escasso em atualizações, o espírito da História Como Ela Foi aparece com fartura em outra paragem.

Tenho produzido desde abril deste ano uma série de podcasts sobre a história dos presidentes brasileiros, o Presidente da Semana.

O programa em áudio contará em ordem cronológica a história dos presidentes brasileiros até o eleito ou a eleita em outubro deste ano.

Você pode ouvir todos os episódios disponíveis aqui.

Para quem lembra, comecei a experimentar com o formato em áudio no ano passado, com os podcasts A História Como Ela foi (todos disponíveis aqui).

Aqueles três “pilotos” de 2017 preparam as bases para a série presidencial de agora.

A questão é que o Presidente da Semana, como deixa claro o nome, é semanal. E além de produzi-lo, faço a pesquisa, apresentação e publicação dos podcasts.

Isso tudo, somado ao trabalho diário na editoria de Poder da Folha em ano eleitoral, me tirou o tempo necessário para produzir conteúdo exclusivo para o blog.

Afinal, o tempo é inelástico e dormir ainda continuar a ser uma exigência física.

O Presidente da Semana vai até o fim de outubro de 2018. Espero voltar a contar boas histórias por aqui com mais frequência depois disso!