Por que a miscigenaÃ§Ã£o foi menos comum na colonizaÃ§Ã£o dos Estados Unidos?

Por que nos Estados Unidos brancos, índios, negros parecem ter se misturado tão menos do que no Brasil e em outros países da América Latina? O que isso tem a ver com as raízes da colonização da América do Norte?

Estou passando o semestre nos EUA (o que em parte explica minha lamentável escassez de posts, pela qual peço desculpas), tenho estudado mais sobre história americana e as perguntas acima são algumas das que tenho feito por aqui.

Aproveito também para fazer um experimento: um post em áudio. São menos de 15 minutos, é só clicar aqui.

(Problemas técnicos me impedem de publicar o áudio diretamente aqui. Por isso é preciso clicar, por enquanto, no link acima)